Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 21:11
Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi

Merhaba. İBB'de öğretmen olarak işe girmek istiyorum. Yalnız Usta

Öğretici Oryantasyon belgesi gerekiyormuş. Bu belgeyi nereden temin

edebilirim biri yardımcı olabilir mi lütfen? Şimdiden teşekkürler.


mmetinbulut
Aday Memur
09 Mayıs 2024 21:30
Mesleki eğitim merkezlerinde usta öğreticilik e-sınavı için başvuru da bulunabilirsiniz.
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