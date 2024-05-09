Hamyo soruşturması

maalesef ki olur. benim dosyam ilk 2017 açılmış araştırma aşamasında imiş ama tabi durumdan ben haberdar değilim. haberdar olduğumda sene 2021 idi. Ben 2018de pöh 'ten çıkış isteyip kom ve tem e başvuru yapmıştım. red alınca içerden bir arkadaş sen bir engele takılıyorsun aslında olabilecek şey olmuyor demişti. araştırma aşamasında bile engele takıldı isem düşün artık

maalesef ki olur. benim dosyam ilk 2017 açılmış araştırma aşamasında imiş ama tabi durumdan ben haberdar değilim. haberdar olduğumda sene 2021 idi. Ben 2018de pöh 'ten çıkış isteyip kom ve tem e başvuru yapmıştım. red alınca içerden bir arkadaş sen bir engele takılıyorsun aslında olabilecek şey olmuyor demişti. araştırma aşamasında bile engele takıldı isem düşün artık