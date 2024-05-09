Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 21:26
Hamyo soruşturması

iyi akşamlar. bu saçma soruşturmadan ifade verip akıbeti hakkında bilgi sahibi olan var mı ? bu soruşturma önemli şubelere geçmemize engel olur mu bilgi sahibi olan cevaplarsa uygun olur.


Corking
Aday Memur
09 Mayıs 2024 21:43
Olur.

memuraday-y
Şef
09 Mayıs 2024 22:18

O ne ya?


yinemiamcalar
Memur
09 Mayıs 2024 22:35

Artık sarı listedesin. Bir sürü adam op. Şubelerden çıkarıldı daha kapanan duymadım bekliyoruz


TomrisHan37
Şef
09 Mayıs 2024 22:43
maalesef ki olur. benim dosyam ilk 2017 açılmış araştırma aşamasında imiş ama tabi durumdan ben haberdar değilim. haberdar olduğumda sene 2021 idi. Ben 2018de pöh 'ten çıkış isteyip kom ve tem e başvuru yapmıştım. red alınca içerden bir arkadaş sen bir engele takılıyorsun aslında olabilecek şey olmuyor demişti. araştırma aşamasında bile engele takıldı isem düşün artık

Istanbullu3475
Aday Memur
09 Mayıs 2024 23:04

hamyo sorusturmasi sebebiyle asayiş büroya gecisim malesef onaylamadi


kurtgoz74
Memur
09 Mayıs 2024 23:09
tamamda devrem hamyo soruşturmasında kimse taraf değilki. normalde bilgi sahibi alınması gerekn ifadeler şpheli diye alınması tamamen çamır at izi kalsın. jatek soruşturması kapanmış diye duydum, böylesine saçma bir soruşturmanın diğer birimlere geçişte engel teşkil etmesi can sıkıcı
TomrisHan37, Dün
maalesef ki olur. benim dosyam ilk 2017 açılmış araştırma aşamasında imiş ama tabi durumdan ben haberdar değilim. haberdar olduğumda sene 2021 idi. Ben 2018de pöh 'ten çıkış isteyip kom ve tem e başvuru yapmıştım. red alınca içerden bir arkadaş sen bir engele takılıyorsun aslında olabilecek şey olmuyor demişti. araştırma aşamasında bile engele takıldı isem düşün artık

Çarsancaklı3851
Aday Memur
09 Mayıs 2024 23:34
Bu kadar uzun sürmeside saçma degil mi?
kurtgoz74, Dün
tamamda devrem hamyo soruşturmasında kimse taraf değilki. normalde bilgi sahibi alınması gerekn ifadeler şpheli diye alınması tamamen çamır at izi kalsın. jatek soruşturması kapanmış diye duydum, böylesine saçma bir soruşturmanın diğer birimlere geçişte engel teşkil etmesi can sıkıcı

yinemiamcalar
Memur
10 Mayıs 2024 10:50

Deveye sormuşlar

Çarsancaklı3851, Dün
Bu kadar uzun sürmeside saçma degil mi?

reis73
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 11:31

HAMYO NE YA AÇILIMINI YAPSANIZ

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