iyi akşamlar. bu saçma soruşturmadan ifade verip akıbeti hakkında bilgi sahibi olan var mı ? bu soruşturma önemli şubelere geçmemize engel olur mu bilgi sahibi olan cevaplarsa uygun olur.

iyi akşamlar. bu saçma soruşturmadan ifade verip akıbeti hakkında bilgi sahibi olan var mı ? bu soruşturma önemli şubelere geçmemize engel olur mu bilgi sahibi olan cevaplarsa uygun olur.