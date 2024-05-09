KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2024 21:35
Lisans mezunlarının B grubu memurluklara başvurusu için alan bilgisine girmesine gerek varmı ?

Arkadaşlar merhaba iktisat mezunuyum.

Bu sene amacım sadece B grubu ilanlara başvurup düz memur olabilmek ?

Lisans mezunu olduğum için alan sınavına girmem gerekir mi sadece gk-gy girsem yeterli mi ?

Alan sınavı + gk-gy başvuru ücreti de 820 lira olmuş çok pahalı

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