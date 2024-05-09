Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mayıs 2024 22:46
İller arası tayin için bilginize ihtiyacım var..

1. Bölge D grubundan 2. Bölge A grubuna hiç bir şekilde tayin isteyemiyor muyum gidemiyor muyum arkadaşlar? Bu konuda çok fazla bilgi var. Becayis yapamıyor muyum? Ya da belediyeye geçmek istesem muvafakat verilir mi? Ciddi bilgilerinize ihtiyacım var.

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