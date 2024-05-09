Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mayıs 2024 22:57
Aynı bölge aynu grup eş durumu?

Merhaba ben 4 eşim 2 senelik memur ikimizde 4A kadroluyuz. 1 senelik evliyiz. Benim olduğum şehirde (memleketimiz) yaşamak istiyoruz ama eşim tayin isteyince red geliyor. Doluluk oranı eşimin ilinde daha az olduğu için benim oraya tayin olmamı istiyorlar. Bölge hizmet grupları Mayıs - Haziran öncesi benim grup 3. bölge C grubu, eşimin ki 3. bölge D grubu idi. Şimdi benim grubum da son atamalardan sonra eşimle aynı yere yani 3. Bölge D grubuna geldi. Tekrar eş durumu versek aynı bölge aynı grupta sonuç ne oluyor? Yönetmelikte okudum net bir çıkarım yapamadım. Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.

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