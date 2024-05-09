Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 23:09
mulakatlari kaldirilmasina evet: olusmus magdur yiginina hayir

geriye dönük bu dönüşüm işlemelidir. örnek: görevde yükselme sınavları. yazılı sınavda geçtikleri kişiye sözlüde kaybettirilenlere için yani kamara kaydı yok soru zarfı çekilişi yok devlet öz emektar haklı memuruyla kucaklaşmalıdır. Bu ancak geriye doğru çalışma başlatmakla olur.


profil444
Memur
09 Mayıs 2024 23:17

Devlet Memurlarının Beklentileri ve Endişeleri

Devlet memurları, uzun yıllar hizmet verirken maruz kaldıkları haksızlıkların telafi edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar. Ancak, bazı memurlar geçmişte yaşadıkları haksızlıkların şimdi telafi edilmesinin zorluğundan endişe duyuyorlar. Beklentilerinin karşılanması ve adaletin sağlanması konusundaki süreci yakından takip etmeye devam ediyorlar.Sonuç olarak, devlet memurlarının yaşadığı geriye dönük haksızlıkların şimdi ödenmesini bekledikleri bu süreçte, adaletin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Hükümetin taahhütleri doğrultusunda adil ve etkili çözümler bulunması, devlet memurlarının hak ettikleri konumda olmalarını sağlayacak ve güven duygularını pekiştirecektir. Gelecekte, benzer haksızlıkların önlenmesi ve adaletin herkes için eşit şekilde işlemesi için sürekli çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

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