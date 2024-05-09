Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 23:12
İş bırakma. İ.miş

Öğretmenlerin daha dün sendikalara maaş zaamı içşn masadan kalkamayan %3 -10 gibi oomik rakamlara onay veren meslek kanunu çıkaramayan her zaman öğretmen ve memurların baş belası olan hiç bir faydası olmayan sendikaların sırf işmyaptık biz yaptık demek için

İŞ bırakma eylemine katılacak öğretmenlere gerçekten acıyorum siz siz olun sendikaların eylemlerne ortak olmayın

Daha dün sendikada istifa diyenler şikayet edenler ne oluyorda onları dinleyip eylem yapıyorsunuz

Üstelik dilekçe imzalanıyor iş bırakmak içşn ve bu dilekçe en ufak soruşturmada kasıtlı olarak iş bırakma olarak değerlendirmeye açık bir şekilde bırakın eylemi sendika kendisi yapsın

İşinize sahip çıkın fırsatınızı vermeyin

Eylem le iş bırakmayla elimize bir şey geçmeyecek

Utanan gururu olan olsa bıgünlere gelmezdik görüyoruz ne öğretmen ne sağlıkçıya saygı kalmış herkes istediği gibi at koşturuyor

Duruşunuzu bozmayın

!!!!!Eylemlere KATILMAYIN sendikacılık yapayanların SENDİKA OYUNCAĞI OLMAYIN


Yasaraziz
Aday Memur
10 Mayıs 2024 00:07

Sayın hocam sen katılmaya bilirsin saygı duyarım. Ancak bir öğretmen öldü ve 74 yaşında tepkisiz mi kalalım, sadece öğretmenler odasında kendimiz çalıp kendimiz mi oynayalım.

Yarın kendini bilmez zibidilerin sayısı artsın ve nöbet esnasında "sizi boşa vurmuyolar" desinler, tehdit etmeler ardı sıra peşpeşe gelecek. Tepkisizlik kabullenmektir. Yine diyorum katılmayan katılmaz ama katılanlara boşa mucadeleniz, soruşturma açarlar vs gibi dil hoş değil.

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