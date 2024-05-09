İş bırakma. İ.miş

Öğretmenlerin daha dün sendikalara maaş zaamı içşn masadan kalkamayan %3 -10 gibi oomik rakamlara onay veren meslek kanunu çıkaramayan her zaman öğretmen ve memurların baş belası olan hiç bir faydası olmayan sendikaların sırf işmyaptık biz yaptık demek için

İŞ bırakma eylemine katılacak öğretmenlere gerçekten acıyorum siz siz olun sendikaların eylemlerne ortak olmayın

Daha dün sendikada istifa diyenler şikayet edenler ne oluyorda onları dinleyip eylem yapıyorsunuz

Üstelik dilekçe imzalanıyor iş bırakmak içşn ve bu dilekçe en ufak soruşturmada kasıtlı olarak iş bırakma olarak değerlendirmeye açık bir şekilde bırakın eylemi sendika kendisi yapsın

İşinize sahip çıkın fırsatınızı vermeyin

Eylem le iş bırakmayla elimize bir şey geçmeyecek

Utanan gururu olan olsa bıgünlere gelmezdik görüyoruz ne öğretmen ne sağlıkçıya saygı kalmış herkes istediği gibi at koşturuyor

Duruşunuzu bozmayın

!!!!!Eylemlere KATILMAYIN sendikacılık yapayanların SENDİKA OYUNCAĞI OLMAYIN