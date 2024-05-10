Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 01:27
Usulsüz ve yetkisiz sorgulama yapmak

Arkadaşlar karakolda çalışırken mahallemden uzun süredir tanıdığım birisi aradi ve kiz arkadaşının annesinin kayıp oldugunu ne yapmasi gerektiğini sordu bende bölge kavrami kayip şahısta önemli olmadığı için karakola çağırdım, bilgilerini vs sorarken yabancı uyruklu olduğunu söyleyince muracat alabilmem için ülkeye resmi giriş kaydı var mi diye bilgilerini istedim, bana whatsaptan ad soyad dogum tarihi ana adi baba adi atti bende karakolda burolar amiri olarsk görev yaptığım icin yabancilar buroya gittim karakolda tek sifre verilen personelin sicilinden sorgulattim hiçbirşey çıkmadı, öyle bir şahıs var mi yok mu belli değil yani, bende whatsaptan birşey çıkmıyor savcılığa gitsen daha mantıklı yazdım, o da bu yüzden karakola gelmedi, daha sonra bu tanıdığım şahıs bir olaya karışinca polis izinsiz telefonunu incelemis ve bu mesajlasmayi görünce memur sana nasil bilgi verir demis görevi kotuye kullanmaktan sorusturma açıldı adli takipsizlik aldim idaride mufettise ifade verdim usulsuz yetkisi olmadan sorgulama yapmaktan ihraç talebinde bulunmuş, yüksek disiplin kurulunda savunma vereceğim yonlendirebilecek veya ne olacağı yonunde bir fikri olan var midir

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