Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 05:43
MKE Mavi yaka tediye ve ikramiye hk.

Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz artık Makine ve Kimya Endüstri Kurumu yani MKE artık MKE AŞ. Oldu ve kadroluişçi almıyor onun yerine Mavi yakalı saatlik işçi alıyor. Bu işçilerde eski işçiler gibi İkramiye ve tediye alıyorlarmı acaba bilgsi olan varmı. Cevaplar için şimdiden teşwkkür ederim

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