KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 09:11
Kbb kronik hastalık

Merhaba, Ben Pomem sınavına girmeyi düşünürüm fakat ; 2015 yılında- Kronik Süpüratis otit 2017 yılında-Kronik NonSüpüratis otit 2022 yılında- Akut seröz otit teşhisleri var klavuzu baktığı da kronik rahatsızlığı olanlar öğrenci olmaz diyor.Ama geçen hafta doktora gittim herhangi bir sorun yok kulağında dedi. Ama sınavı kazanırsam e- nabız geçmişinden bakıp eleyebilirler mi beni ?

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