Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Mayıs 2024 09:28
Temmuz Eş durumu kurası

Eşim kendisinin aynı bölge aynı grubundaki bir ile eş durumu kurasına başvurduğu takdirde bakanlık red verme ihtimaller varmı ? Verirlerse sonradan onaylama durumları oluyormu ? Cevap verenlere Şimdiden teşekkür ederim

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