Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 09:44
Neden il içi yer değiştirme hakkımız engelleniyor ?

https://hizliresim.com/hr8s5yv


RAM.OzelEgitim
Aday Memur
10 Mayıs 2024 09:48

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2?nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.


RAM.OzelEgitim
Aday Memur
10 Mayıs 2024 09:54

başvuru şartları 4. madde hangi gerekçe ile hazırlanmıştır

Eylül 2021'de göreve başlayan ve sonraki süreçte yasa ile kadro hakkı tanınan öğretmenlerin il içi yer değiştirme hakkı neden engelleniyor

RAM.OzelEgitim, 3 saat önce

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2?nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.


RAM.OzelEgitim
Aday Memur
10 Mayıs 2024 10:01

https://www.memurlar.net/haber/1070948/meb-yer-degistirmelerde-zorunlu-hizmet-affina-ugrayanlarda-3-yil-sartini-kaldirdi.html

haberi hatırlıyor musunuz ? peki sonra ne mi oldu ? başvuru için tıkladığınız mebbis ekranında ;

evet 7433 sayılı kanun kapsamında Sözleşmeli Öğretmen iken kadrolu statüye kavuştunuz,

evet zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta iken artık zh yükümlüsü olmaktan çıkarıldınız,

evet tüm bu şartları sağladığınızdan yer değiştirmelerde artık 3 yıl şartı aranmayacak,

fakat bir dakika size kötü bir haberimiz var, kadroya geçtiniz ama tayin hakkınız yok, zh muafiyeti geldi 3 yıl şartı kaldırıldı ama size değil çünkü siz 3+1'e tabisiniz. Tüm bu şartları sağlasanız da 3+1 dolmadan haklarınıza kavuşmanız mümkün değil...

peki ama neden ?

Eylül 2021'de göreve başlayan ve sonraki süreçte yasa ile kadro hakkı tanınan öğretmenlerin il içi yer değiştirme hakkı neden engelleniyor ?


RAM.OzelEgitim
Aday Memur
10 Mayıs 2024 11:28

Eylül 2021'de göreve başlayan ve sonraki süreçte yasa ile kadro hakkı tanınan öğretmenlerin il içi yer değiştirme hakkı neden engelleniyor ?

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