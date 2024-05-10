Neden il içi yer değiştirme hakkımız engelleniyor ?

https://www.memurlar.net/haber/1070948/meb-yer-degistirmelerde-zorunlu-hizmet-affina-ugrayanlarda-3-yil-sartini-kaldirdi.html

haberi hatırlıyor musunuz ? peki sonra ne mi oldu ? başvuru için tıkladığınız mebbis ekranında ;

evet 7433 sayılı kanun kapsamında Sözleşmeli Öğretmen iken kadrolu statüye kavuştunuz,

evet zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta iken artık zh yükümlüsü olmaktan çıkarıldınız,

evet tüm bu şartları sağladığınızdan yer değiştirmelerde artık 3 yıl şartı aranmayacak,

fakat bir dakika size kötü bir haberimiz var, kadroya geçtiniz ama tayin hakkınız yok, zh muafiyeti geldi 3 yıl şartı kaldırıldı ama size değil çünkü siz 3+1'e tabisiniz. Tüm bu şartları sağlasanız da 3+1 dolmadan haklarınıza kavuşmanız mümkün değil...

peki ama neden ?

Eylül 2021'de göreve başlayan ve sonraki süreçte yasa ile kadro hakkı tanınan öğretmenlerin il içi yer değiştirme hakkı neden engelleniyor ?