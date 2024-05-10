Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Mayıs 2024 10:27
Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere geçiş

Teknisyenlikten vhki ye görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla geçiş oluyor mu

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