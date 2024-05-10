Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 10:34
3600 gösterge de son dakika

Devlet memurlarına yönelik ek gösterge düzeyinin 3600'e çıkarılması yönündeki son seçim önerisi hükümet içinde ve bizzat devlet memurları arasında önemli tartışmalara yol açtı. Gösterge düzeyindeki bu artış, kamu görevlileri ile kamu işçi çalışanları arasında giderek artan ücret eşitsizliğinin giderilmesi amacıyla gerekli görülmüştür. Bu düzenleme, memurlara ve memur emeklilerine daha adil bir maaş sağlayarak kesinlikle fayda sağlayacak olsa da, bazıları bunun hükümet bütçesi üzerinde oluşturabileceği potansiyel baskı ve enflasyon potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdi. Önerilen bu artışın sonuçlarını etkili bir şekilde değerlendirmek için, nihai bir karara varmadan önce böyle bir kararın ekonomik ve sosyal sonuçlarını dikkatle analiz etmek büyük önem taşıyor.netice itibarıyla memur emeklisi geçim sıkıntısı içerisinde bocalamaktadır.

Çok Yazılan Konular

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıTemmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a YüklenmeliyizEnflasyon RaporuVakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!Merkez bankası enflasyon beklentisiTRT maaş bilen var mı Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıGiyim yardımı hesaba ne zaman yatar ?

Sözlük

kadavra köpeği 2 stoacı düşünce 1 gingseng 1 tedaviye yanıt vermek 1 Bugün olanlar 4 yedi bela hüsnü 1 noel baba 1 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 4 Birsen Tezer 1 cızlavet ayakkabı 1

Son Haberler

7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandıIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildiİkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararıTürkiye'de ilk 4 ayda 20 bini aşkın elektrikli otomobil satıldı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?