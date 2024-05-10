Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 11:09
destek personeli masabaşı çalışabilir mi
temizlik elemanı olarak atanan destek personeli masabaşı çalıştırılır mı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Mayıs 2024 12:12

Amirlerin uygun görmesi durumunda mümkün.

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