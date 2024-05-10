Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 11:31
ADLİ BİR OLAYLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK ALDIM AMA İDARİ OLARAK CEZA VERİLDİ NE YAPMAM GEREKİYOR
Adli bir olayla ilgili takipsizlik verildi ama idare olarak ceza aldm ne yapmam gerekiyor bu yasal mı arkdaslar

Brse
Aday Memur
10 Mayıs 2024 12:00

Evet. Yasal. Adli ve idari soruşturma birbirinden bağımsızdır. Birbirlerine uyma zorunluluğu yoktur


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 12:06

Konu ne idare mahkemesine başvurup kolaylıkla iptal ettirebilirsin


memuraday-y
Şef
10 Mayıs 2024 12:34

Konusu neydi acaba?

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