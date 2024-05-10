Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 11:31
Adli takipsizlik, idari yönden ceza verildi, ne yapmalıyım

Adli bir olayla ilgili takipsizlik verildi ama idare olarak ceza aldm ne yapmam gerekiyor bu yasal mı arkdaslar


Brse
Aday Memur
10 Mayıs 2024 12:00

Evet. Yasal. Adli ve idari soruşturma birbirinden bağımsızdır. Birbirlerine uyma zorunluluğu yoktur


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 12:06

Konu ne idare mahkemesine başvurup kolaylıkla iptal ettirebilirsin


memuraday-y
Şef
10 Mayıs 2024 12:34

Konusu neydi acaba?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimatEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYeni polisim, mesleğe adapte olamadım2.şark sizce neden kalkmıyor?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHamyo soruşturması

Sözlük

dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 2 Halka Arz 1 inç 1 Basiretli tacir 1 dinç 1 william leonard pickard 1 ley hatları 1 psikolojik bir tespit bırak 1 Nesrin Sipahi 2 ibrahim kapaklıkaya 1

Son Haberler

11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandıEmekli aylıklarına haciz konulabilir mi?11 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıOtomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldüDijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?