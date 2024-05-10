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Editörler : F16 Gökçen


10 Mayıs 2024 12:33
Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik yapabilmek için gereken Temel Eğitim izni Adalet Bakanlığı tarafından uzunca bir süredir verilmemektedir. Zaten mevcut Bilirkişilerin seçiminde yeterince adil olmayan bu sisteme giriş yapmak ve gelir kapısına sahip olmak isteyenleri, haksızlıkların giderilmesi ve eğitim izni verilmesi için başvuru yapmaya davet ediyorum. Mesajlarınız ile başvuru metni ve makamlarını belirlemek üzere saygılarımı sunuyorum...

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