Memur, şefi ve müdürü tarafından mobinge uğradığında

Merhabalar. Bir sorunumu dile getirmek ve bu durum karşısında neler yapabileceğim hakkında bilgi edinmek istiyorum sizlerden.

İsmini vermek istemediğim bir kurumda memur olarak çalışıyorum. İşlerimi gayet düzgün ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getiriyorum. Çalıştığım birimde emekliliğine 3-4 yıl kalmış ihtiyarlara çok çok çok az iş ve dosya verilirken (örneğin 2 ayda 1 dosya) şahsıma sadece 2 günde 6 farklı dosya, çetrefilli sıkıntılı iş ve sorumluluk verilmektedir.

Bunun öncesinde de aynı şekilde benle başlayan genç arkadaşlarıma ve bana bir hayli iş yüklenmekteydi.. Durumu dile getirdiğimizde servis olarak şef ve bütün memurlar yaşlısı genci toplantı yaptık ve kime ne iş verileceği ne yapacağı yani görev dağılımı sistematik olarak şemalanmıştı. Fakat son 2 haftadır görev dağılımımda olmayan yaşlı memurlara ait olan işler tekrar bana atılmaya başlandı.

Şef, ciddi anlamda adam kayırıyor. O yaşlı memurlar ve şef yaklaşık 20 yıldır birlikteler ve beraberler . Adam alenen mesai arkadaşlarını yatırıyor görev dağılımım dışındaki işleri de üzerime yığıyor.

Yoğun stres sorumluluk ve baskı altındayım. Hukuki açıdan bakıldığında hiyerarşik yapıda alt kademedeki bütün memurlarla eşitiz. Diğer memurlarla aynı kademe ve statüde bulunduğum halde şef ve müdür tarafından verilen iş dağılımında çok açık bir şekilde adaletsizlik, ayrımcılık ve adam kayırma söz konusu.Eşit durumda olduğumuz diğer personellere karşı iş yüküm giderek artmakta onların ise her geçen gün iş yükü azalmakta ve görev dağılımın dışına çıkılmakta..

Sitem edip dile getirdiğimizde de biz yıllarca çalıştık 3-4 yılımız kaldı gençler çalışacak biz hastayız rahatsızlıklarımız var deniliyor. Bakıldığında çok açık bir şekilde mobing uygulanmaktadır.

Ben çalışıp ciddi anlamda görev ve sorumluluk alıp onların yapması gereken işlerin de şahsıma verilmesini doğru bulmuyorum ve aşırı derecede yıldım bıktım. Bir nevi benim üzerimden günlerini geçirip her ayın 15 inde maaşlarını alıp sırtımdan para kazanıyorlar.

Lütfen bana yol gösterin. Neler yapabilirim, çalıştığım birimi nasıl değiştirebilirim? Etkili bir dilekçe yazmak istiyorum personel dairesi başkanlığına vermek için. Zamanında benzer durumları yaşamış ve sonunda aydınlığa kavuşmuş büyüklerim dostlarım yol gösterirse çok sevinirim.