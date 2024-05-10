Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 13:46
Ankara İl Emniyette açığa almalar

Ankara EGM de neler oluyor organize suç emn mud yrd ve şube müdürü uzaklaştırma almış??


esinguler0684
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:03

Yazdığın yazıdan bile Polis olmadığın anlaşılıyor. Sanane ne olmuşunu. Haberleri aç izle

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