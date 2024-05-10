Proje okulları sonucu

Hizmet puanına göre atam olacağını sanmıyorum, bir kişi bir başkasından daha önce atandığı için daha başarılı sayılamaz. Eğer hizmet puanına göre olsaydı il içi yer değiştirmeye tabii olurdu.

Proje okullarına görevlendirmenin en doğru yolu sınavdan geçer ancak şu anki bakan bırakın proje okulu için sınav yapmayı öğretmen alımı yaparken bile sınavsız bir şekilde sadece mülakatla öğretmen almayı doğru buluyor.