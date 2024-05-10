Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 13:47
Proje okulları sonucu

Ne zaman belli olur acaba , acaba hizmet puanına göre mi atama olur ?


kimininduası
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:02

Hizmet puanına göre atam olacağını sanmıyorum, bir kişi bir başkasından daha önce atandığı için daha başarılı sayılamaz. Eğer hizmet puanına göre olsaydı il içi yer değiştirmeye tabii olurdu.

Proje okullarına görevlendirmenin en doğru yolu sınavdan geçer ancak şu anki bakan bırakın proje okulu için sınav yapmayı öğretmen alımı yaparken bile sınavsız bir şekilde sadece mülakatla öğretmen almayı doğru buluyor.


reberemo
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 14:05

bekliyoruz hala.


Hope is good
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:46
Ne saati belli ne kriteri

Matece
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:48

Daha önceki yıllarda birşey iptal edilmişti atama mi başvuru mu hatirliyamadim böyle bir durum hatırlayan var mı yani atıyorum atamalar yapıldı iki gün sonra iptal olmaz demi


Hope is good
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:52
Hocam başvurular alınmıştı mebbisten proje okulları için. 2 gün sonra başvurular iptal edilmişti
Matece, 1 saat önce

Daha önceki yıllarda birşey iptal edilmişti atama mi başvuru mu hatirliyamadim böyle bir durum hatırlayan var mı yani atıyorum atamalar yapıldı iki gün sonra iptal olmaz demi


Matece
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:58

Çok teşekkür ederim

Hope is good, 1 saat önce
Hocam başvurular alınmıştı mebbisten proje okulları için. 2 gün sonra başvurular iptal edilmişti

Hope is good
Aday Memur
10 Mayıs 2024 15:05
Rica ederim hocam hadi bakalım hayırlısı hepimiz için
Matece, 1 saat önce

Çok teşekkür ederim


Matece
Aday Memur
10 Mayıs 2024 15:19

Hayırlısı olsun inşallah

Hope is good, 55 dk. önce
Rica ederim hocam hadi bakalım hayırlısı hepimiz için
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