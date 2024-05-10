Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 14:06
Kayseri Adliyesi

Arkadaşlar bu sene havuz tayininde Kayseri Adliyesini istedim de orada çalışan arkadaşlar oradaki ortam, iş yükü vb durumlar nasıldır bilgi verebilirler mi? Asliye cezalar da yoğunluklar nasıl?

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