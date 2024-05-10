Merkezi hizmet içi eğitime katılma durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Cuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..MEB GYS TercihProje okullarına öğretmen alımıEyleme Katılmayan Okul ve/veya OkullarYeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?ÖMK'dan ses seda yok.Zorunlu Eğitim Acilen Kaldırılmalıdırİş bırakma. İmişOkul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?Sendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?