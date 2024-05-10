Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 14:13
Merkezi hizmet içi eğitime katılma durumu

Dün akşam 13-17 Mayıs'ta İstanbul'da yeni öğretim programlarıyla ilgili eğitici eğitimi kursuna alındığıma dair bir mesaj geldi. Daha önce konuyla ilgili bir anket doldurdum ancak eğitime iki gün kala haber veriliyor ve eşimle dönüşümlü olarak çocuğa baktığımız için bakacak kimse de yok. Bu nedenle eğitime katılamayacağım. Eğitim enstitüsü Ataşehir'de. Günlük 800 TL ödeme yapmam gerekiyor ayrıca. Okula ve ilçeye sordum, iptal edilemeyeceğini ve sadece rapor alabileceğimi söylediler. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nü arasam çözüm olur mu? Ne yapabilirim?

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