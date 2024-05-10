Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 14:18
Havuz tayininde İzmir Bim ve Bam yazanlar

Merhaba İzmir Bim ve Bam tercih edenler kaç puanınız vardı ve nereyi yazdığınız. buraya yazar mısınız? bir öngörü oluşabilir.

Edit : Forum içerisinde başlıkları küçük harflerle yazalım.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiHavuz TayiniYeni kurulan mahkemeler hakkında - 3 Mayıs 2024Havuz Tayininde Bol Bol İdari Yargı YazınKatip Maaşları Hakkında...Mübaşir açısından hangi mahkeme iyiBayramlarda idari izin konusunda fikrinizi merak ediyorumhavuz tayininde hangi puan geçerliMesai hakkında 2024 Tayinde yol masrafı ödemesi

Sözlük

linç 1 glayöl 1 vedat sakman 1 vinç 1 yenilebilir enerji 1 kadavra köpeği 2 yeşil eriğin içinde saklanan çekirdek 1 gingseng 1 sevinç 1 sistem çalışmıyor 2

Son Haberler

Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından 'Halil Falyalı' açıklamasıTürk müziğinin ineklerin süt verimini artırdığı akademik olarak ispatlandıÖğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan detaylarDolandırıcılıktan yargılanan Zabit katibinin tutukluluğu devam edecekKonya'da 2 FETÖ firarisi yakalandı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?