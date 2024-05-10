Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 14:19
Merkez Bankası Yılsonu enflasyonu

merkez bankasının yılsonu yüzde 38 enflasyon hedefinin tutması için aylık enfasyon ortalama;

mayıs ayı yüzde 3.2

haziran ayı yüzde 3

Temmuz ayı yüzde 2.8

ağustos ayı yüzde 2.6

eylül ayı yüzde 2.5

ekim ayı yüzde 2

kasım ayı yüzde 2

aralık ayı yüzde 1.8

kaynak: bbc

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