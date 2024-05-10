kurumlar arası geçiş

şuan farklı bir kurumda hizmetli unvaninda çalışmaktayım. deprem dolayısıyla farklı bir şehire tayin istemiştim. şimdi kendi memleketime geri dönmek istiyorum okulda hizmetli unvaninda çalışabilir miyim. birde kurumlar arası naklen atamam onaylanır mı acaba?

şuan farklı bir kurumda hizmetli unvaninda çalışmaktayım. deprem dolayısıyla farklı bir şehire tayin istemiştim. şimdi kendi memleketime geri dönmek istiyorum okulda hizmetli unvaninda çalışabilir miyim. birde kurumlar arası naklen atamam onaylanır mı acaba?