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Editörler : Lanet


10 Mayıs 2024 14:31
Modem tavsiyesi verir misiniz ?

İyi günler herkese,

Altyapımız 86 mbs indirme 20 mbs yüklemeye kadar VDSL destekliyor. 3+1 evimize ortalama 3 kişinin aynı anda kullanacağı max 2000 tl bütçeyle modem arıyorum.

Modemlerin arayüzünün sunduğu özellikler çok umrumda değil. Kullanamıyorum. Önem verdiğim bağlantının kopmaması.

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim


rewange02
Aday Memur
10 Mayıs 2024 14:36
Tenda v600 archer

E.Kayı Han
Editor
10 Mayıs 2024 14:45

TP-Link VX231 Wi-Fi 6 AX1800 Premium VDSL Modem

TP-Link VX18 Wi-Fi 6 AX1800 Premium VDSL Modem

TP Link VC15 11AX

TP Link 11AC vc220

İlk ikisini tavsiye ederim. İlk ikisinden bir tanesi elimde mevcut hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Sadece 3 ay kullandım. Sonrasında 1000 mb fiber internete geçince modem boşa çıktı, istersen satabilirim. :))

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