Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 14:39
teknik öğretmenlerin iş güvenliği belgesi alması

sizce iyi bir şey mi? bir faydası var mı yada ileri de olabilir mi acaba? sanırım bu belgeyi aldıktan sonra özelde hizmet veremiyoruz ama kamuda ihtiyacı olan kurumlara bu hizmeti verebiliyoruz.

bilgisi olan varsa sevinirim.

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