KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


10 Mayıs 2024 15:25
DGS 2024 Başvuru ücreti 590 TL. inanılır gibi değil.
KPSS Lisans başvurusu ücreti 350 TL iken DGS basvuru ücreti neden 590 TL. kalem, silgi, kalemtıraş, 1 adet peçete ve yarım litre suyun maliyeti 590 TL mi?

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