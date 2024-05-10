Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 15:41

En Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?

Bu ankete 19 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Çok Yazılan Konular

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıTemmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a YüklenmeliyizEnflasyon RaporuVakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!Merkez bankası enflasyon beklentisiTRT maaş bilen var mı Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıTGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyor

Sözlük

stoacı düşünce 1 inç 1 ağız ve diş sağlığını önemseyen erkekler hakkındaki iddialar 1 vinç 1 yenilebilir enerji 1 vedat sakman 1 kediyle harara girmek 2 Nesrin Sipahi 2 Bugün olanlar 3 GÜMÜŞ 1

Son Haberler

Bakan Yardımcısı Serim'in avukatından 'Halil Falyalı' açıklamasıTürk müziğinin ineklerin süt verimini artırdığı akademik olarak ispatlandıÖğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan detaylarDolandırıcılıktan yargılanan Zabit katibinin tutukluluğu devam edecekKonya'da 2 FETÖ firarisi yakalandı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?