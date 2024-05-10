Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


10 Mayıs 2024 16:28
Kamuda uzmanlıktan öğretim görevliliğine geçiş yapılır mı?

Merhabalar arkadaşlar. Doktorasını tamamlamış kamuda uzmanlık yapan biri sizce öğretim görevliliğine geçiş yapmalı mıdır? Büyük kararsızlık yaşıyorum. Doktor öğretim üyesi kadrosu bulmak oldukça güç. Öğretim görevlisi maaşları da uzmanlıktan düşük. Ancak akademik ideallere de sahip biriyim. Siz olsanız ne yapardınız?

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