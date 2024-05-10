Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 16:58
ÖMK uzman ve başöğretmenlik

Sanırım dağ fare doğuracak. Başöğretmen olmak için 8 yıl uzman olmak gerekecek. Görünen o ki yıl şartı olmayacak


ExpertE
Genel Müdür
10 Mayıs 2024 17:08

Söyledik inanmak isteyen olmadı meslektaşlarınızdan..


Özgürlükzamanı
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:13

20. Yılında uzman olan biri 28. Yılında mı başöğretmen olacak. Zaten 17 yıl bekledik bir 8 yıl daha mı beklenecek. Böyle kariyer sisteminin ben ...


beyazdag06
Memur
10 Mayıs 2024 17:21
Evet hocam 20 yıl hizmeti olan 28 de baş olacak. Geçen yıl 10. yılında uzaman olan 18. Yılında olacak. Böyle bir adalet sağlamışlar işte
Özgürlükzamanı, 2 saat önce

20. Yılında uzman olan biri 28. Yılında mı başöğretmen olacak. Zaten 17 yıl bekledik bir 8 yıl daha mı beklenecek. Böyle kariyer sisteminin ben ...


NikimNik48
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:22

Krbtl21 nicelik arkadaş Diyarbakırda öğretmenler odası toplantısında bizzat sordum 16 yıllık öğretmen sınavsız başöğretmen olacak dedi diye yaygara yapan ve bir o kadarda emin konuşan arkadaşa sormak lazım. Milletin vebalini alırsın dedim yok bizzat söyledi dedi.


NikimNik48
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:24

25 yıl hizmeti olan ne yapacak? Böyle çıkarsa bu kanun yazık vallaha yazık


NikimNik48
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:27

Nickini yanlış yazmışım. Krblt21 olacaktı. Şimdi gelsin tekrar yaygara yapsın bakalım


Prettypelin
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 17:35

Uzmanlıktaki süre dikkate alınıyor ise en fazla 5 yıl bekleme olmalı, hangi meslek grubunda bir üst kademeye 8 yılda çıkıldığı görülmüş


Prettypelin
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 18:07

Ama bir yanlışınız var siz süre hiç kısalmayacak demiştiniz, süre kısalıyor 10 yıldan 8 e düşüyor ben size kısalacağını söylemiştim hatırlatsanız :)

ExpertE, 2 saat önce

Söyledik inanmak isteyen olmadı meslektaşlarınızdan..

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıTemmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a YüklenmeliyizEnflasyon RaporuVakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!Merkez bankası enflasyon beklentisiÖMK uzman ve başöğretmenlikTRT maaş bilen var mı TGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyorSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım

Sözlük

yeşil eriğin içinde saklanan çekirdek 1 dinç 1 ağız ve diş sağlığını önemseyen erkekler hakkındaki iddialar 1 paranın değer kaybetmesi 1 pirinç 1 linç 1 kediyle harara girmek 2 sevgini bırak 1 astral seyahat 1 usulen söylemeyi bilen 3

Son Haberler

Filistin tasarısı BM'de kabul edildiHastaneye ait medikal malzemeleri satan 3 zanlı tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz27 yaşındaki kadının aile meclisinde infaz kararı çıkmış

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?