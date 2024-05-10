ÖMK uzman ve başöğretmenlik

Evet hocam 20 yıl hizmeti olan 28 de baş olacak. Geçen yıl 10. yılında uzaman olan 18. Yılında olacak. Böyle bir adalet sağlamışlar işte

Evet hocam 20 yıl hizmeti olan 28 de baş olacak. Geçen yıl 10. yılında uzaman olan 18. Yılında olacak. Böyle bir adalet sağlamışlar işte