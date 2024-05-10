Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 16:58
Biraz Dertleşelim.
Selamlar herkese. 24 yaşında 3 yıllık bir zabıt katibiyim. Aynı zamanda müsait vakitlerim de dünyayı gezen gezgin biriyim. Bu zamana kadar gezdiğim ülkeleri mesleğim sayesinde gezebildim lakin artık olaya iyimser bakamıyorum. Bu meslek beni çok yıpratmaya başladı. Ufak bir adliyedeyim. Son günler çok fazla karamsarım. Bu mesleği yıllarca idame ettirebileceğimden şüpheliyim. Son günlerde istifa meselesini çok kafaya takıyorum. Cidden emeklerimizin karşılığını alamadığımız düşünüyorum. Stresi Mobingi/ yoğunluğu yapılacak iş değil gibi gelmeye başladı. Artık cidden erkenden yoruldum, göz sağlığından oldum bu da cabası. Biraz dertleşelim diye açtım bu başlığı. Bazen diyorum kendi kendime bas istifayı hayallerinin peşinden git dünyayı gez. Bu süreç çok zor. Maddi olarak yıpratıcı olacağını biliyorum ama son zaman cidden mutlu değilim. Çevreme bunu söylediğimde herkes memursun saçmalama, işin var diye tepki verecek bunu biliyorum. Sizler anlarsınız diye bu başlığı açtım dertleselim diye. Bu düzen hep böyle gidecek mi ? mobbingi stresi baskısı hep devam edecek mi ? ben bu değilim. Sanırım yanlıs meslekteyim. Bilemiyorum, çıkmazdayım.

memed duran
Şef
10 Mayıs 2024 17:52

Dertleşek, ben de 4 yıl oldu (kurum arşivi)geçen sene kadro geldi. Esas'tan 2019'un dosyalarını aldık (6 ay sürdü) bakalım 2020 gelince nolacak, dosyaların, ek evrak, ek klasörlerin yoğunluğu mu yoğunluğunu mu anlatıyım, bilemedim. Bu fiziki ve yer yoğunluğu nasıl azaltılacak büyük adliyelerde, mahkemelerin devredilen dosyaları hariç, bir yer değişikliği (herhangi bir yer)yapılsa iyi olur belki; boşa dememişler, tebdili mekânda ferahlık vardır, diye bir de 2 bin 449 yeni mahkeme kuruldu. Kadro birimim Ağır ceza yazıyor, Rotasyonun sıklıkla yapılması lazım; 4 yıl önce benle bir atananlar katiplik yapıyor, birbirlerine gruptan soruyorlar (mahkeme, savcılık gibi) hatta benden sonrakiler bile katiplik yapıyor, biraz da başka yerde iş öğrenek, öğretsinler tamam oranın da stresi var ama değişiklik olur ha önce sıkılın, zor, den ama belki zamanla alışın. Arşive geldiğim zamanlar yoğun olmaz, diyordum, en son uyuşturucu bürosunda kalem katibiydim, Arşiv ordan daha çok yoğunlaştı vs......


Vortex8
Aday Memur
10 Mayıs 2024 18:30

Benim de 5 yılım mülhakat adliyede çalışıyorum bende bu aralar çok mutsuzum tayinin çıkıp çıkmayacağı belirsiz ondan sonra yaş geçiyor evlenmiyorum, ailevi sorunlar cabası keşke bir yol olsa sırra kadem bassam diyorum

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