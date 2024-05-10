Selamlar herkese. 24 yaşında 3 yıllık bir zabıt katibiyim. Aynı zamanda müsait vakitlerim de dünyayı gezen gezgin biriyim. Bu zamana kadar gezdiğim ülkeleri mesleğim sayesinde gezebildim lakin artık olaya iyimser bakamıyorum. Bu meslek beni çok yıpratmaya başladı. Ufak bir adliyedeyim. Son günler çok fazla karamsarım. Bu mesleği yıllarca idame ettirebileceğimden şüpheliyim. Son günlerde istifa meselesini çok kafaya takıyorum. Cidden emeklerimizin karşılığını alamadığımız düşünüyorum. Stresi Mobingi/ yoğunluğu yapılacak iş değil gibi gelmeye başladı. Artık cidden erkenden yoruldum, göz sağlığından oldum bu da cabası. Biraz dertleşelim diye açtım bu başlığı. Bazen diyorum kendi kendime bas istifayı hayallerinin peşinden git dünyayı gez. Bu süreç çok zor. Maddi olarak yıpratıcı olacağını biliyorum ama son zaman cidden mutlu değilim. Çevreme bunu söylediğimde herkes memursun saçmalama, işin var diye tepki verecek bunu biliyorum. Sizler anlarsınız diye bu başlığı açtım dertleselim diye. Bu düzen hep böyle gidecek mi ? mobbingi stresi baskısı hep devam edecek mi ? ben bu değilim. Sanırım yanlıs meslekteyim. Bilemiyorum, çıkmazdayım.

Selamlar herkese. 24 yaşında 3 yıllık bir zabıt katibiyim. Aynı zamanda müsait vakitlerim de dünyayı gezen gezgin biriyim. Bu zamana kadar gezdiğim ülkeleri mesleğim sayesinde gezebildim lakin artık olaya iyimser bakamıyorum. Bu meslek beni çok yıpratmaya başladı. Ufak bir adliyedeyim. Son günler çok fazla karamsarım. Bu mesleği yıllarca idame ettirebileceğimden şüpheliyim. Son günlerde istifa meselesini çok kafaya takıyorum. Cidden emeklerimizin karşılığını alamadığımız düşünüyorum. Stresi Mobingi/ yoğunluğu yapılacak iş değil gibi gelmeye başladı. Artık cidden erkenden yoruldum, göz sağlığından oldum bu da cabası. Biraz dertleşelim diye açtım bu başlığı. Bazen diyorum kendi kendime bas istifayı hayallerinin peşinden git dünyayı gez. Bu süreç çok zor. Maddi olarak yıpratıcı olacağını biliyorum ama son zaman cidden mutlu değilim. Çevreme bunu söylediğimde herkes memursun saçmalama, işin var diye tepki verecek bunu biliyorum. Sizler anlarsınız diye bu başlığı açtım dertleselim diye. Bu düzen hep böyle gidecek mi ? mobbingi stresi baskısı hep devam edecek mi ? ben bu değilim. Sanırım yanlıs meslekteyim. Bilemiyorum, çıkmazdayım.