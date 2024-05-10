Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 17:03
Bakanlıktan alınan "MEB araştırma izni"

Bakanlığın yayınladığı bazı maddelere göre araştırma uygulamasından 30 gün önce başvuru yapılmalı, okullar kapanmadan 45 gün önce bitirilmeli yazıyor. Bakanlık bunu uyguluyor mu yoksa okulların kapanmasına 3-4 hafta kala da izin veriyor mu?

Bir sorumda şu bakanlık başvurudan sonra ortalama kaç günde izin çıkarıyor?

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