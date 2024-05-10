Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 17:07
Maarif eğitimi

Arkadaşlar bu 5 haftalık eğitim nerde olcak nasıl olcak hangi öğretmenler katılcak bilgisi olan var mı derslerimiz ne olcak


energy2
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:54

Bilgisi olan öğretmenler Var mı tşk ederim


rindboy
Aday Memur
10 Mayıs 2024 18:14

Hocam 5 haftalık eğitimi bereden duydunuz? Hiçbir yerde böyle bir bilgi, haber görmedim ben.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..MEB GYS TercihProje okullarına öğretmen alımıEyleme Katılmayan Okul ve/veya OkullarZorunlu Eğitim Acilen KaldırılmalıdırÖMK'dan ses seda yok.Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?İş bırakma. İmişProje okulları sonucuOkul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?

Sözlük

astral seyahat 1 usulen söylemeyi bilen 3 dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 2 Saklambaç filmi 1 ibrahim kapaklıkaya 1 ağız ve diş sağlığını önemseyen erkekler hakkındaki iddialar 1 Nesrin Sipahi 2 sistem çalışmıyor 2 2024 yılında hiç yaz dizisi çekilmeyecek olması 1 vedat sakman 1

Son Haberler

Filistin tasarısı BM'de kabul edildiHastaneye ait medikal malzemeleri satan 3 zanlı tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz27 yaşındaki kadının aile meclisinde infaz kararı çıkmış

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?