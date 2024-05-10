Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 17:13
Polsan Sıfır Araç Kampanyası

Polsan Mg ve Suzuki firmalarıyla polsan üyelerine özel kampanya başlatmış kampanyayı inceleyenler nasıl buldunuz mantıklı mı sizce?


_Özgür Özkan_
Memur
10 Mayıs 2024 17:21

detaylar nedir, Polsan'a üye olmayan meslektaşlarımızda var.


foreverkings
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:34

Polsan'a üye olmayana yok.

MG & Suzuki için bu paralar bence çok.

Alıp satmak için iyi bir fırsat olur mu ? Bilemiyorum ikisi de piyasa arabası değil.


_Özgür Özkan_
Memur
10 Mayıs 2024 17:46

üye olmayana kampanya olmayacağını herkes bilir.


_Özgür Özkan_
Memur
10 Mayıs 2024 17:50

binici için fiyat mantıklı ise alınabilir. Detayları sormaktaki kastımda buydu.

Ben şu anda 2021 model üzeri minivan ve suv araçlara bakıyorum. Fiyat makul ise 0 alırım.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimatEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2.şark sizce neden kalkmıyor?Yeni polisim, mesleğe adapte olamadım27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHamyo soruşturması

Sözlük

usulen söylemeyi bilen 3 pirinç 1 paranın değer kaybetmesi 1 zaman hızlanır mı 2 kayrak taşı 1 Bugün olanlar 3 gingseng 1 Saklambaç filmi 1 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 2 Halka Arz 1

Son Haberler

Özgür Özel: Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruzFilistin tasarısı BM'de kabul edildiHastaneye ait medikal malzemeleri satan 3 zanlı tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?