Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 17:22
Zorunlu rotasyon gelmeli

Derhal uygulanmalı, hatta bu il içine yetişmeliydi ama yetişmiyor

12 yılını dolduranlar ilan edilmeli, oraya gitmek isteyenlerden tercih alınmalı, tercih edenlerin yerine süresi dolan atanmalı

Sadece boş kadroya giderlerse zaten merkezlerde boş yok ki herkes yerinde kalır, muhtemel boşalacak listesi çıkarılmalı

İlçe içinde değil merkez ilçeler arasında değişiklik olmalı yoksa kimse kıpırdamaz yerinden


teacher123
Aday Memur
10 Mayıs 2024 17:55

Hocam rotasyon bu değil ki süresini dolduranlar arasında yer değiştirmedir boşluk filan yok


Prettypelin
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 18:03

Farketmez hocam, dediğiniz gibi de olsa olmalı, biz zorunlu hizmetimizi tamamlamak için süründük, eş durumu ile en iyi okula gidip ordan emekli oluyor insanlar, dediğiniz gibi de olsa ilçe içinde değil il içünde değişiklik olmalı yoksa anlamı olmaz

teacher123, 1 saat önce

Hocam rotasyon bu değil ki süresini dolduranlar arasında yer değiştirmedir boşluk filan yok

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