Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 17:22
Tekrar refakat raporu

Merhaba bir sey sormak istiyorum kamuda kadrolu memurum.oglum otizmli.

Ilk raporu cocukluk otizm idi.6 ay refakat raporu aldim.simdi raporu yeniledik hastalik kodu degismis ve atipik otizm olarak yaziyor.tekrar refakat raporu alabilir miyim.adalet bakanliginda çalışıyorum. Yasal olarak boyle bi hakkim olur mu

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