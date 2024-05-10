Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Mayıs 2024 17:48
Üniversite memur işitme durumu

Herkese merhaba orta derece işitme kaybım var zaman zaman zorluk yaşıyorum yapı işlerinde teknik işlerde çalışıyorum fakat zorlanıyorum haliyle problemler yaşıyorum üniversitede işitme kaybı sorunu olmayan hangi birimde hangi durumda çalışabilirim işitme sorunu olmayacak iş veya görev nedir ? Üst makama çıkıp durumu iletip şurada çalışayım demek istiyorum bilen birisi varsa yardımcı olursa sevinirim

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