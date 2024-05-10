KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Mayıs 2024 18:04

2024 KPSS Ortaöğretim-Hemşirelik
merhabalar umarım herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem geçirmemizi temenni ederim. Ortaöğretim KPSS hemşirelik alanından kaç kişi sınava girecek bir merak konusu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca kaç kişi atanacak tahminlerini almak isterim.

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merhabalar umarım herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem geçirmemizi temenni ederim. Ortaöğretim KPSS hemşirelik alanından kaç kişi sınava girecek bir merak konusu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca kaç kişi atanacak tahminlerini almak isterim.

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