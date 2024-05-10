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Editörler : ayşegül bgm
2024 KPSS Ortaöğretim-Hemşirelik
merhabalar umarım herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem geçirmemizi temenni ederim. Ortaöğretim KPSS hemşirelik alanından kaç kişi sınava girecek bir merak konusu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca kaç kişi atanacak tahminlerini almak isterim.
merhabalar umarım herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem geçirmemizi temenni ederim. Ortaöğretim KPSS hemşirelik alanından kaç kişi sınava girecek bir merak konusu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca kaç kişi atanacak tahminlerini almak isterim.
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