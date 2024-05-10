KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Mayıs 2024 18:06
Kamuda tasarruf açıklaması

Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Memur alımlarını sizce etkiler mi? Merkezide 2000 3000 civarı olan alım sizce 300 civarına düşer mi?


Meta55
Şube Müdürü
10 Mayıs 2024 18:46
Bazı alım dönemlerinde 1000-1500 bandına düşüyor.Bunun % 70 i lisans olsa 700-1100 civarı. Bundan daha da aşağısı olmaz heralde. Komple ülkeyi kapatalım.Sene de merkezi ile 2000 lisans mezunu almayacaklarsa.

Gakupo
Memur
10 Mayıs 2024 18:54

Bilmiyorum benim bölümün alacağı belli max 3-10 kişi alır 90 alırsam atanirim düşüncesi ile motive olup calisiyorum. Olmazsa da en azından çabaladım derim mayısa kadar hem is hem kpss yaptım son 2 ay icin mecbur işi bıraktım sure sıkıntısı yaşamıyorum denemelerde ama netler sıkıntı 75 80 civarı ki bana lazım olan 90 net civari 90 puan için su ana kadar uzman kariyer yediiklim pegem çözdüm deneme önerileri varsa açığım temmuzda çıkmışlar ve meb kazanımları çözeceğim finalde. 2022de 78 aldım bu başarısızlıktan çıkarttığım ders önemli olan rutin tekrar ve bol soru çözümü insanlar denemeye çok takılıyor bu yanlış geliyor bana

Meta55, 10 dk. önce
Bazı alım dönemlerinde 1000-1500 bandına düşüyor.Bunun % 70 i lisans olsa 700-1100 civarı. Bundan daha da aşağısı olmaz heralde. Komple ülkeyi kapatalım.Sene de merkezi ile 2000 lisans mezunu almayacaklarsa.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Kpss 2022 soruşturması ne oldu?Herhangi bir memur olmak istiyorumİç işleri bakanlığı personel alımı2024 Kpss lisans başvuru sayısı tahminSözleşmeli Personel Kpss sınavına girebilir mi?Marmara üniversitesi güvenlik soruşturması Sağlık kurulu Acil YardımMemurken başka kuruma memur olarak atanmaİçişleri bakanlığı-büro personeli

Sözlük

sevgini bırak 1 dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 2 vinç 1 yedi bela hüsnü 1 tedaviye yanıt vermek 1 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 2 noel baba 1 vedat sakman 1 Halka Arz 1 pirinç 1

Son Haberler

Özgür Özel: Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruzFilistin tasarısı BM'de kabul edildiHastaneye ait medikal malzemeleri satan 3 zanlı tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Engelli dostu adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?