Kamuda tasarruf açıklaması

Bazı alım dönemlerinde 1000-1500 bandına düşüyor.Bunun % 70 i lisans olsa 700-1100 civarı. Bundan daha da aşağısı olmaz heralde. Komple ülkeyi kapatalım.Sene de merkezi ile 2000 lisans mezunu almayacaklarsa.

Bazı alım dönemlerinde 1000-1500 bandına düşüyor.Bunun % 70 i lisans olsa 700-1100 civarı. Bundan daha da aşağısı olmaz heralde. Komple ülkeyi kapatalım.Sene de merkezi ile 2000 lisans mezunu almayacaklarsa.