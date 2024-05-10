Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 18:29
İki kurumda hak kazanımı

Merhabalar.

Ben bir üniversite hastanesinde asil olarak hak kazanıp belgelerimi teslim etmiştim. Güvenlik soruşturmam sonuçlandı ve 21 mayısta -sanırım sözleşme imzalamak için- randevu verildi.

Bugün ise bakanlığın yedek açıklamasında aynı pozisyona hak kazandım. Son gün 20 mayıs ve ben bakanlığı tercih etmek istiyorum. Son 1 yılda aynı pozisyonda çalışıp istifa etmemiş olmak şartı var. Henüz sözleşme imzalamadığım için bu pozisyona düştüğümü sanmıyorum ama konuyu netleştirmek adına bilenlere sormak isterim.

Bakanlığa belgelerimi teslim edersem -bakanlık tarafından- herhangi bir hak kaybı yaşar mıyım? Şimdiden teşekkürler.

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