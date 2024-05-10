Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 18:57
havuz tayini ve yeni personel alımı

Değerli arkadaşlarım merhaba, bu sene personel alımının yapılmayacağı konuşuluyor ve pek çok yerde yeni mahkemeler kuruldu bu durum havuz tayinlerini olumsuz etkiler mi sizce ?


katipbey35
Aday Memur
10 Mayıs 2024 19:37

Tam tersi yeni personel alınmayacağı için olumlu etkiler

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