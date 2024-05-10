Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Mayıs 2024 19:07
İş bırakma eylemine katılanların ismi alındı mı?

ilçeniz istedi mi?


feridun74
Memur
10 Mayıs 2024 19:23

okul idareleri bazı öğretmenlere soruşturma ikazı yapmış, katılamamaları yönünde ikazda bulunmuş, bazıları katılamadıklarını söyledi. bu kişiler ifşa edilmelidir.


Drm123
Aday Memur
10 Mayıs 2024 19:27

Soruşturma açılsa ne olacak ki? Yasal bir hak değil mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Mayıs 2024 19:28

İdarenin idi bu . Bizim idare yapmadı böyle birsey ama yaparsa da gönül koymamak lazım

feridun74, 2 saat önce

okul idareleri bazı öğretmenlere soruşturma ikazı yapmış, katılamamaları yönünde ikazda bulunmuş, bazıları katılamadıklarını söyledi. bu kişiler ifşa edilmelidir.


Dekemi
Aday Memur
10 Mayıs 2024 20:20

Bu ne işgüzarlık böyle, anayasanın verdiği hakkı engellemeye çalışmak suçtur

feridun74, 2 saat önce

okul idareleri bazı öğretmenlere soruşturma ikazı yapmış, katılamamaları yönünde ikazda bulunmuş, bazıları katılamadıklarını söyledi. bu kişiler ifşa edilmelidir.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
10 Mayıs 2024 20:54
eğitim bir sen bile katıldı. farklı amaçla isim toplayan müdürlerin ağacına su dökerler. o kadar diyorum. anlayın

feridun74
Memur
10 Mayıs 2024 20:59

zaten bahsettiğim müdür önceki dönem sendika ilçe başkan yardımcısı idi. şimdi seçimde kaybetti. tahminim ondan yapıyor bunu. yeni sendika başkanını etkisiz göstermek için. kendilerine düşüyorlar artık

şaşkın tarihçi, 38 dk. önce
eğitim bir sen bile katıldı. farklı amaçla isim toplayan müdürlerin ağacına su dökerler. o kadar diyorum. anlayın

difficulties
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 21:06

buradaki yalakalara aldırış etmeyin. kanun nizam belli. yiyen soruşturmasını açar.

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