Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 19:38
Egm kamu hattı referans olma

Türktelekom EGM Haattı yakınlarına referans kaldırılmış. Müsteri hizmetlerini aradığımda Türktelekom Müdürlüklerinden yapacağım söylendi. Oradaki yetkilide kamu hat referans kaldırıldığını söyledi. Bu konu hakkında bilgi sahibi varmı.


Aspirin46
Aday Memur
10 Mayıs 2024 21:54

Daha dün yaptirdim


sam34
Memur
10 Mayıs 2024 22:05
nasıl yaptırdınız bilgi verebilir misiniz
Aspirin46, 4 saat önce

Daha dün yaptirdim


GoogleBard
Memur
10 Mayıs 2024 22:12

Bazi müşteri hizmetleri görevlileri konuya hakim degil. Konuya hakim olana rastlayana kadar tekrar arayın


GoogleBard
Memur
10 Mayıs 2024 22:14

5 GB = 90 tl

10 GB = 110 tl

15 GB = 135 tl

20 GB = 150 tl

30 GB = 180 tl

40 GB = 200 tl

Tarife değişikliği yapmak için

Emniyet Yeni 5

Emniyet Yeni 10

gibi istediğiniz GB degerini yazıp 5555'e SMS gönderin. Tarife değişikliği tamamlanıp sms ile bildirilince taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e gonderin.

Tarife ucretlerine 15 tl ayrica ekleniyor. Vergi ya da telsiz ucreti gibi bir şey


sam34
Memur
10 Mayıs 2024 22:14
ben dün Türktelekom müdürlüğüne gittim oradaki temsilci 3 hafta önce referans geçişleri kapatıldı diye bilgi verdi.
GoogleBard, 4 saat önce

Bazi müşteri hizmetleri görevlileri konuya hakim degil. Konuya hakim olana rastlayana kadar tekrar arayın


sam34
Memur
10 Mayıs 2024 22:16
Annemin numarasını referansla geçiş yapacaktık malasef hat benim adıma olmadığından yapamadık
GoogleBard, 4 saat önce

5 GB = 90 tl

10 GB = 110 tl

15 GB = 135 tl

20 GB = 150 tl

30 GB = 180 tl

40 GB = 200 tl

Tarife değişikliği yapmak için

Emniyet Yeni 5

Emniyet Yeni 10

gibi istediğiniz GB degerini yazıp 5555'e SMS gönderin. Tarife değişikliği tamamlanıp sms ile bildirilince taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e gonderin.

Tarife ucretlerine 15 tl ayrica ekleniyor. Vergi ya da telsiz ucreti gibi bir şey


Diegosan
Memur
10 Mayıs 2024 23:02
bende türk telekom a gittim, kendi hattım prime tarife, görev kağıdı da götürdüm geçemezsiniz dediler. başka operatöre geçip geri helirseniz olur dediler. ne anladık bu işten

Musti Show
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:06
referans devam ediyor genel müdürlüğe gittiğinizde gişe çalışanlarıda kalktı diyecektir ya bilmiyorlar yada işi yokuşa sürüyorlar ben buranın yetkilisiyle müdürüyle görüşmek istiyorum diyin orda iş çözülecektir ben o şekilde referans sağladım

Mahoni.
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:09

alakası yok bende prime tarifedeydim hattın benım uzerıme olması yeterlıydı. bi hattım daha vardı o teknosaseldeydı onu yapmadılar mesela. haftaya anneme sıfır hat cıkartıcam kapatılmadı dıyorlar burdada

Diegosan, 3 saat önce
bende türk telekom a gittim, kendi hattım prime tarife, görev kağıdı da götürdüm geçemezsiniz dediler. başka operatöre geçip geri helirseniz olur dediler. ne anladık bu işten

Diegosan
Memur
10 Mayıs 2024 23:10
ben birde müşteri hizmetleri ile görüşeyim o zaman bakalım ne diyecekler
Mahoni., 3 saat önce

alakası yok bende prime tarifedeydim hattın benım uzerıme olması yeterlıydı. bi hattım daha vardı o teknosaseldeydı onu yapmadılar mesela. haftaya anneme sıfır hat cıkartıcam kapatılmadı dıyorlar burdada


Mahoni.
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:16

haftaya gidecem duruma göre bilgi veririm sana

Diegosan, 3 saat önce
ben birde müşteri hizmetleri ile görüşeyim o zaman bakalım ne diyecekler

veysel3533
Aday Memur
10 Mayıs 2024 23:29
kendiniz egm paketi kullaniyor eş dost birini referansla kayıt yapacaksanız mesaj yoluyla olunuyor bugün eşimin paketini yaptım siz hangi paketi kullaniyorsaniz referans olduğunuz kişide o pakete geçiyor

Diegosan
Memur
10 Mayıs 2024 23:30
müşteri hizmetleri ile görüştüm, direk emniyet tarifelerine geçirmiyorlar, ya faturasız yapacaksınız hattı bir ay sonra faturalıya geçireceksiniz ya da başka operatöre geçip geleceksiniz diyorlar malesef.
Mahoni., 3 saat önce

haftaya gidecem duruma göre bilgi veririm sana


hakkaripolisi34
Daire Başkanı
10 Mayıs 2024 23:56

Referanstan yararlaman isteyen kişi senin numaranı 6008 e göndersin. Sana onay sms i gelecek onaylarsın.

Eger referans isteyen kişinin tahahhütü devam ediyorsa hata verebilir. Kendi taahhütü bittikten sonra tekrardan aynı işlemi yapabilir. Fakat taahhüt bittikten sonra iki gün tam fatura ücreti alınır bir ay boyunca öyle kullansın yani yenilenmesine 7-8gün kala tekrardan senin numaranı 6008 e göndersin.. eğer olursa bu şekilde yaparsın 7-8 gün süren var zaten Türk telekom müdürlüklerine gidip yaparsın. Ama şöyle bir şey diyeyim diğer kişinin taahhütü bittikten sonra sonra ilk fatura yüksek gelir 400-500 civarı Türk telekom müdürlüklerine gidersen taahhüt bitmeden de halledebilirsin

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