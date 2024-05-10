Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 19:38
EGM KAMU HATTI Referans
Türktelekom EGM Haattı yakınlarına referans kaldırılmış. Müsteri hizmetlerini aradığımda Türktelekom Müdürlüklerinden yapacağım söylendi. Oradaki yetkilide kamu hat referans kaldırıldığını söyledi. Bu konu hakkında bilgi sahibi varmı.

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi1 Mayıs ödüllendirme yazısıEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimatEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2.şark sizce neden kalkmıyor?Yeni polisim, mesleğe adapte olamadım27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHamyo soruşturması

Sözlük

usulen söylemeyi bilen 3 paul auster 1 yedi bela hüsnü 1 Saklambaç filmi 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 2 anı sokması 1 psikolojik bir tespit bırak 1 iş bırakma eylemi 2 inç 1 pirinç 1

Son Haberler

Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 çocuk annesi hayatını kaybettiGazze'de can kaybı 34 bin 943'e çıktıOkulda boğazına erik kaçan öğrenci hastaneye kaldırıldıBelediye başkanı eşi ile tıbbi sekreterin tartışması karakolda son bulduMHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?