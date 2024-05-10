KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


10 Mayıs 2024 19:56
YDS için kitap önerileri?

Merhaba. İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. İngilizcem iyi. Ama işe girmek için YDS'de 80 yapmam gerekiyor. Şu an girsem 70 civarı yaparım diye düşünüyorum. Seviyeme uygun bir çalışma kitabı önerebilecek olan var mı? Şimdiden teşekkürler.

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