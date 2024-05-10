Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Mayıs 2024 20:46
MAZERET TAYİNİ

ANNEM KANSER HASTASI BENDEN AYRI BİR ŞEHİRDE KENDİSİ . BEN İSE İSTANBULDAYIM. BABAM YURT DIŞINDA ÇALIŞIYOR VE ANNEMİN YANINDA KİMSE YOK. ANNEMİN YANINA GİTMEK İÇİN MAZERET TAYİNİ İSTEYEBİLİR MİYİM VE İSTEYEBİLİRSEM NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREK

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