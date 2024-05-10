Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Mayıs 2024 20:52
Haciz icra konusu yardım lütfen

Merhaba dostlar malesef bir takım sıkıntılardan dolayı hacizlik oldum bankalardan.Şu an bankanın birisi haciz işlemlerini başlattı ve maaşa haciz konması için gerekli yazıları yazmış ne zaman başlanır haciz işlemine bilmiyorum.Bugün e devletten gördüğüm kadarıyla da ev icrası için dilekçe yazmış banka avukatı bununla alakalı evime gelen olursa olursa herhangi birşey alınabilir mi ? Daire kapısını açmasam ne yapabilirler yardımcı olabilecek var mı bu süreçle alakalı . Allah kimseyi düşürmesin bu durumlara.

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